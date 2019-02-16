Онлайн - консультант на сайт

$370
Служба поддержкиЗакрыт50 заявок532 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работа удаленная, полная занятость.

Нет временных рамок ( можно работать или днем или ночью, как удобно). 

Обязанности и объем работы: в общей сложности 10-15 сайтов, на которые поступают вопросы - комментарии, на них нужно отвечать.

Тематика: соц. сети, телекомуникации, банковская тематика, новостные и о досуге.

Зарплата : 10 р. за один вопрос ( в месяц получается 2500 комментариев).

Требования: уметь гуглить, быть способным разобраться в вопросе и уметь доходчиво отвечать. Грамотность,  владение русским языком.

5 лет назад
23boykoanast
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад