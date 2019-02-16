Онлайн - консультант на сайт

Работа удаленная, полная занятость.

Нет временных рамок ( можно работать или днем или ночью, как удобно).

Обязанности и объем работы: в общей сложности 10-15 сайтов, на которые поступают вопросы - комментарии, на них нужно отвечать.

Тематика: соц. сети, телекомуникации, банковская тематика, новостные и о досуге.

Зарплата : 10 р. за один вопрос ( в месяц получается 2500 комментариев).

Требования: уметь гуглить, быть способным разобраться в вопросе и уметь доходчиво отвечать. Грамотность, владение русским языком.