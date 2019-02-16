Онлайн - консультант на сайт

Сделать email рассылку по списку адресов. Всего 4800 адресов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа удаленная, полная занятость.
Нет временных рамок ( можно работать или днем или ночью, как удобно).
Обязанности и объем работы: в общей сложности 10-15 сайтов, на которые поступают вопросы - комментарии, на них нужно отвечать.
Тематика: соц. сети, телекомуникации, банковская тематика, новостные и о досуге.
Зарплата : 10 р. за один вопрос ( в месяц получается 2500 комментариев).
Требования: уметь гуглить, быть способным разобраться в вопросе и уметь доходчиво отвечать. Грамотность, владение русским языком.
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