Оператор для обзвона клиентов (англ.яз.)

Доброго времени суток. Необходима консультация по вопросу: "Поддержка клиентов в системе Jabber". Нужно организовать работу по мгновенной доставке сообщений клиентам компании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Нужен человек для прозвона англо-говорящих клиентов.
Специфика звонка очень простая, представляетесь, говорите что это верификейшн колл, и просите клента указать имя фамилию и название продукта который он у нас купил.
Если полученная от клиента информация совпадает с деталями заказа — то подтверждаете заказ, если нет — отменяете.
При этом нужно в комментариях к заказу описать процесс звонка (более детальную информацию предоставим уже выбранному кандидату)
Если клиент трубку не взял то отписываемся ему на почту (текст предоставим).
На один звонок уходит 5–10 минут, звонков в день 25–35 штук.
Т.к. клиенты иностранные (USA, Canada, Europe, Australia), то звонить нужно в разное время (чтобы локально у клиентов было время дневное)
Звонки совершаются по скайпу на сотовые/городские номера клиентов, связь оплачивается.
Оплата от $600 в месяц.
Требования:
Безупречный разговорный английский (идеальный вариант если кандидат жил какое-то время в сша), чтобы сумел понять клиентов и наоборот.
Быть готовым совершать звонки в разные промежутки времени (когда в сша обед, в москве почти ночь).
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