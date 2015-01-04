Оператор для обзвона клиентов (англ.яз.)

Добрый день,

Нужен человек для прозвона англо-говорящих клиентов.

Специфика звонка очень простая, представляетесь, говорите что это верификейшн колл, и просите клента указать имя фамилию и название продукта который он у нас купил.

Если полученная от клиента информация совпадает с деталями заказа — то подтверждаете заказ, если нет — отменяете.

При этом нужно в комментариях к заказу описать процесс звонка (более детальную информацию предоставим уже выбранному кандидату)

Если клиент трубку не взял то отписываемся ему на почту (текст предоставим).

На один звонок уходит 5–10 минут, звонков в день 25–35 штук.

Т.к. клиенты иностранные (USA, Canada, Europe, Australia), то звонить нужно в разное время (чтобы локально у клиентов было время дневное)

Звонки совершаются по скайпу на сотовые/городские номера клиентов, связь оплачивается.

Оплата от $600 в месяц.

Требования:

Безупречный разговорный английский (идеальный вариант если кандидат жил какое-то время в сша), чтобы сумел понять клиентов и наоборот.

Быть готовым совершать звонки в разные промежутки времени (когда в сша обед, в москве почти ночь).