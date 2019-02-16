Поиск товаров на западных площадках для перепродажи

Нужно провести ресерч на предмет прибыльных товаров для перепродажи (площадки западные, базовый английский потребуется) по имеющемуся алгоритму, удаленно. Всеми инструкциями обеспечу. За каждый найденный товар - 50р. Ограничений особенных нет, но ниша не слишком большая, так что 100 товаров пока будет достаточно. Рука набивается быстро, в среднем это работа дня на 2-3. Работа примитивная, но монотонная, необходима внимательность.