Помощник

Служба поддержкиЗакрыт5 заявок331 просмотр
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Требуется умный(ая) помощник(ца) !

Для выполнения разовых поручений.

Срок выполнения поручений – «еще вчера»

Что делать:

Работа с тизерами и с прокладками, html, хостингами, доменами и т.д.

Онлайн доступность - максимально возможная.

Что хотел бы услышать от ВАС:

1) Для чего Вам нужна работа и сколько Вы хотели бы зарабатывать.

2) Какое количество времени Вы находитесь в онлайн.

3) Что умеете делать в арбитраже.

4) Возраст, пол.

5) Чем Вы можете быть полезны.

10 лет назад
lenaz20062006
58 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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