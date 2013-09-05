Ищу личного помощника. Тема — инфобизнес. Зарплата обговаривается индивидуально, зависит от Вашего желания работать. Что необходимо будет делать: - организационная функция - все записать, внести в календарь, напомнить, не забыть. - различные технические вопросы - создание подписных, продающих страниц - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется умный(ая) помощник(ца) !
Для выполнения разовых поручений.
Срок выполнения поручений – «еще вчера»
Что делать:
Работа с тизерами и с прокладками, html, хостингами, доменами и т.д.
Онлайн доступность - максимально возможная.
Что хотел бы услышать от ВАС:
1) Для чего Вам нужна работа и сколько Вы хотели бы зарабатывать.
2) Какое количество времени Вы находитесь в онлайн.
3) Что умеете делать в арбитраже.
4) Возраст, пол.
5) Чем Вы можете быть полезны.
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