Спам через формы обратной связи

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Всем добрый день!
У меня несколько сайтов и на все сайты последнее время стало приходить очень большое количество сайтов через формы обратной связи. Кто может помочь решить вопрос со спамом?
Приходит ежедневно и около 10 писем с одного сайта, надоели) капча стоит. И раньше такого не было, где-то пару месяцев такое. Всем спасибо за отклики!
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