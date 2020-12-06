Спам через формы обратной связи

Всем добрый день!

У меня несколько сайтов и на все сайты последнее время стало приходить очень большое количество сайтов через формы обратной связи. Кто может помочь решить вопрос со спамом?

Приходит ежедневно и около 10 писем с одного сайта, надоели) капча стоит. И раньше такого не было, где-то пару месяцев такое. Всем спасибо за отклики!