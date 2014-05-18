Требуется онлайн консультант

Работа легкая. Быстрая адаптация. Работа по готовым речевым сценариям. База и телефония предоставляется. Обучение от компании. Ближайшее 22.04.2014 в 10.00 МСК Подробности вакансии ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Требования: Приветствуется опыт работы оператором call-центра или менеджером по продажам на телефоне Приветствуется опыт совершения холодных звонков Уверенный пользователь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа по субботам воскресеньям:
Обязанности:
1. Отвечать на ЧАТ
2. Отвечать на телефон
Оплата 30р за час работы + деньги от продаж. От 700 до 1000р за рабочий день.
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