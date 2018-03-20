Удалить вирус с сервера

Длительность проекта (10 дней): с 21.03 по 03.04 Время: с 10:00 до 18:00 по МСК Условия: от 6000 рублей до 10 000 рублей за проект. Задача: Необходимо прозвонить потенциальных посетителей и пригласить их на мероприятие. Требования: - Опыт работы по скрипту - ...