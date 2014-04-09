Уточнение заказов

Служба поддержкиЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Здравствуйте требуется позвонить двум клиентам и уточнить информацию по заказам. В ответе на проект пишите пожалуйста вашу цену

10 лет назад
mikhailtt
Михаил 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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