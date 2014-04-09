Уточнение заказов

Требуется модератор на сайт. Тематика - автозапчасти, нужно в них хоть немного разбираться. Ежедневный контроль, какую информацию вносят клиенты: Как часто входят в систему (сделать автоматический отчёт) Как много вносят запчастей за периоды (неделя, месяц) Добавляют ли фотографии к запчастям, ...