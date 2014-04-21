Оператор для интернет-магазина

Регион исполнителя не важно (предпочтение отдается исполнителям из Москвы). Затрат на связь нет, т.к. будет переадресация с номера магазина на телефон исполнителя. Обзвон клиентов с помощью ip-телефонии (настройка будет произведена специалистом магазина).

Возможна оплата раз в две недели, либо раз в месяц.

В проекте указан стабильный оклад. К этому окладу будут выплачиваться бонусы от продаж, после испытательного срока.