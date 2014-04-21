Оператор для интернет-магазина

Служба поддержкиЗакрыт2 заявки280 просмотров
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Регион исполнителя не важно (предпочтение отдается исполнителям из Москвы). Затрат на связь нет, т.к. будет переадресация с номера магазина на телефон исполнителя. Обзвон клиентов с помощью ip-телефонии (настройка будет произведена специалистом магазина).

Возможна оплата раз в две недели, либо раз в месяц.

В проекте указан стабильный оклад. К этому окладу будут выплачиваться бонусы от продаж, после испытательного срока.

10 лет назад
CTO_KOTOB
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
25 минут назад
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