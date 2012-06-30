Раскрутка группы ВКонтакте

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Завершен3 заявки251 просмотр

Нужно 500 ботов и 500 живых с геотаргетингом. Подробнее в личку. Пишите сроки и цены, заявки скрыты.

13 лет назад
lazyrone
Илья 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$70
3 дня
Работа выполнена в полном объеме за 1 сутки. Рекомендую Александра к сотрудничеству.
Работали, все прошло на высшем уровне, оплата современная и во время .Всем рекомендую.Буду рад дальнейшему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)