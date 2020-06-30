Китайские Новеллы.

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Закрыт13 заявок1055 просмотров

Перевод Китайский Новелл. КИТ - РУС.  Около 1.000.000 слов каждая новелла. Детали лично. Прикрепляю пример текста. 

5 лет назад
mikelanjelo
Элайджа 
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