Надо текст для песни

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт42 заявки1336 просмотров
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Нужен текст песни, для исполнителя 14 лет, с заложенными в строчки фундаментальными мыслями. Естественно, рифма. 3 куплета, припев. Петься будет на взрослую аудиторию. Фундаментально, с стилем, с реальными идеями и мыслями. Без мата пожалуйста.

4 года назад
guest_1582318473739
4 года в сервисе
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4 года назад