Надо текст для песни

Здравствуйте! Нужно стихотворение. Новогоднее. Для компании по продаже специального инструмента. Будет размещено на сайте. Ну и если все супер получится, то заказ новый может случиться. ;) Второй стих понадобится персональный с поздравлением на день рождения, в ...