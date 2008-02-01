Написать стихи на имеющуюся музыку (для подарка)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Стихи, Песни и Проза
Закрыт21 заявка458 просмотров

Нужно написать стихи к песне (музыка есть, нужен новый текст), для использования в качестве подарка.

17 лет назад
ellinida
Marina 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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