Нужны писатели стихов\литераторы

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт98 заявок1272 просмотра
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Нужны писатели стихов\литераторы для сотрудничества.

Отписывайтесь, если вы любите стихи и пишите\писали стихи.

Заранее спасибо.

13 лет назад
lancers
Денис 
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
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