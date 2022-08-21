Переделать текст песни или написать новый

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Закрыт38 заявок1269 просмотров

Нужно переделать текст этой песни под другие имена, либо возможно написание нового текста под другую музыку. Имена Вадим и Дина.

https://www.youtube.com/watch?v=6xxn0Q2x4x8

3 года назад
leopupsik
Вадим 
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