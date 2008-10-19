Придумать стих/слоган для сайта

$100
Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт28 заявок1634 просмотра
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#1$

Нужно для сайта-видео портала придумать слоган в рифму

Стишок

И т.д

На сайте можно скачать фильмы

В онлайне посмотреть

и т.д

Но смысл ясен!

Название Вайт.ру обязательно должно быть!

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В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!

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ПИШИТЕ ЦЕНУ И СРОК!!

ИСКАТЬ ВАС НЕ БУДУ СРАЗУ ОТКЛОНЮ

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ЧИТАЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ!2 ПОНРАВИВШИХ

ПОКУПАЮ!

ПЛАЧУ НЕ БОЛЕЕ 20$ ЗА ШТУКУ!!

ВЫБЕРУ НЕ БОЛЕЕ 3!!!!

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15 лет назад
Wh1Teee
Илья 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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