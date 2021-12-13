Сочинить стенд ап обо мне

Стихи, Песни и ПрозаЗакрыт10 заявок1098 просмотров
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Необходимо сочинить стенд ап обо мне для конкурса красоты. К этому воскресенью. Все данные о себе предоставлю.

2 года назад
guest_16439918253456
2 года в сервисе
Был
2 года назад