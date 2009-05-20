Стихи для любимой

Необходимо написать стих для любимого человека, девушки (женщины 30+)

Сложно описать ТЗ для стихов, это вгонять в рамки создателя.

Тематика нужна: любовь, признание в любви через года (прошло 4 года :) ), просьба о прощении, переживая в изгнании без неё - все в одном стихе (размер не ограничен)

В общем все :) Если есть вопросы (о внешности, цвет волос, глаз - к примеру, или мелочи какие-нибудь важны, о стране скитания и т.д.) - пишите ТОЛЬКО через ЛС.

В сроках - пару дней.

Прочитаю все стихи, куплю только 1. Надо такое, чтобы схватило за живое, перевернуло и наполнило эмоциями, чувством.