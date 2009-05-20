Стихи для любимой

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Завершен24 заявки820 просмотров

Необходимо написать стих для любимого человека, девушки (женщины 30+)

Сложно описать ТЗ для стихов, это вгонять в рамки создателя.

Тематика нужна: любовь, признание в любви через года (прошло 4 года :) ), просьба о прощении, переживая в изгнании без неё - все в одном стихе (размер не ограничен)

В общем все :) Если есть вопросы (о внешности, цвет волос, глаз - к примеру, или мелочи какие-нибудь важны, о стране скитания и т.д.) - пишите ТОЛЬКО через ЛС.

В сроках - пару дней.

Прочитаю все стихи, куплю только 1. Надо такое, чтобы схватило за живое, перевернуло и наполнило эмоциями, чувством.

16 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Выбранный исполнитель

Ellei
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$6
1 день
Прекрасно справился с творческим заданием - спасибо.
Очень хороший заказчик. Я бы даже сказал: Очень хороший человек. Как заказчика - его нужно ставить образцом для других. Чётко знает чего хочет, легко общаться, оплата своевременно. Как человек - добрая, умная и понимающая личность. Побольше бы таких - мир был бы лучше. P.S. Было приятно с вами работать. Спасибо большое !

Заявки фрилансеров

Ellei
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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