Автор/сценарист для написания сценария к детективной игре!

Требуется человек, который сможет придумать сценарий преступления для детективной игры. Необходимо придумать и продумать все мелкие нюансы преступления от места и мотива до улик, и как игроки будут раскрывать данное дело, и использовать в процессе найденные подсказки (улики). Обязательно продумать такой момент, чтобы улики (зацепки, следы преступления) частично были в интернете (это может закачанный на сайт аудио разговор (диалог,допрос) или специально созданная страница в соц. сетях какого-либо персонажа, или какая-то ссылка на карты, или на какую-нить продукцию или предмет, в общем любая ваша фантазия.) Нам нужна интеграция реального мира с виртуальным. За подробностями пишем нам.