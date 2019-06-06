Разработать уникальный нестандартный маркетинговый план для пробива 6%ного барьера прохода в госдуму. Бюджет балатирования партии - 3-4 млрд BCR но нужно учесть что запрещен подкуп избирателей и их подвоз. Оплата за ...
Написать скрипт продаж
Необходимо написать скрипт для администраторов медицинской клиники. Задача администратора записать клиента к врачу. Встречаются возражения со стороны клиента: подумаю, посоветуюсь, дорого, не подходит время записи и т.д. Задача проработать все возражения и достичь цели, записать клиента. Обязательное условие сотрудничества - примеры ваших работ.
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