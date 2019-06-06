Написать скрипт продаж

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Закрыт6 заявок302 просмотра

Необходимо написать скрипт для администраторов медицинской клиники. Задача администратора записать клиента к врачу. Встречаются возражения со стороны клиента: подумаю, посоветуюсь, дорого, не подходит время записи и т.д. Задача проработать все возражения и достичь цели, записать клиента. Обязательное условие сотрудничества - примеры ваших работ.

6 лет назад
guest_15615612604722
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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