Нужен ТЗ-мейкер для написание обзора роутеров

СценарииЗакрыт1 заявка157 просмотров
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Нужен ТЗ-мейкер для написание ТЗ  на тему с IT-тематикой - "Обзор лучших WiFi-роутеров 2019 года"

Оплата идет 35р за ТЗ.

Требования к ТЗ: 

    1) Опыт работы(хотя бы минимальный)   

    2) Знать, что такое и  правильно написать: URL, Title, Заголовки H1-H6, Description, ключи, дополнительные слова, частотность "!", точное вхождение, разбавочное вхождение. 

    3) Добросовестность, ответственность и исполнительность.

Уметь составить ТЗ по обзору упираясь на ГК. Составлять похожую структуру. Брать популярные,рейтинговые,качественные с Яндекс.Маркета.

Пример: добавил Excel файл с примером

5 лет назад
Guardian92
Назим 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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