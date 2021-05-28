Сценарий на тему: полная биография Джо Рогана.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Завершен1 заявка177 просмотров

-Хронометраж - от 25-30 минут и выше. Хотелось бы, чтобы все моменты биографии раскрыли в полной мере.

-Ориентировочный вид итогового видео:

https://youtu.be/xoVkQBtweh8

https://youtu.be/ldbINgtDaZo

То есть, хотелось бы получить не просто факт чек в духе “родился-женился”, а историю с интересными фактами.

-Желательно, чтобы в сценарии было несколько коротких вставок из интервью, где это уместно, но со ссылками на них. Либо просто с цитатами Джо. Чтобы повествование было живее.

-Уделить достаточное количество времени недавней новости о том, что все подкасты Рогана теперь будут выходить только на Спотифай.

- В конце, перед прощанием сделать небольшую рубрику с интересными фактами. Как здесь: https://youtu.be/xoVkQBtweh8?t=2731

-Сценарий будет переводиться на английский, поэтому желательно в тексте избегать русских фразеологизмов и прочих оборотов, не имеющих аналогов в английском

-Структура, по сути, как у всех подобных видео. Вступление-основная часть-прощание. Вступление должно быть полноценное и интригующее. Его цель познакомить зрителя с тем, о чем будет идти речь в видео, но что более важно - увлечь его с первой минуты и заинтересовать фактами, которые заставят его досмотреть видео до конца. Во вступлении перед основной частью текста добавляем призыв на подписку. Можно начать со слов “Но прежде, чем мы начнем..”

- В конце сценария должно быть прощание с призывом писать в комментариях, о чьей биографии рассказать в следующий раз.

-К зрителю обращаемся на “ТЫ”.

4 года назад
DaryMer
Дарина 
28 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$50
3 дня
Спасибо! Проделана хорошая работа, с учетом ТЗ и соблюдением оговоренных сроков
Работать с Дариной было приятно. Обсудили все достаточно быстро, согласовали все нюансы. ТЗ было поставлено грамотно. Правки были озвучены предметные. Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
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