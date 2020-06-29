Требуется собрать проект и инициализировать. В проекте используются нано,nrf24L01, дисплей. Блок управления должен отслеживать сигналы с 3 независимых станций и показывать их статус. Данный проект работал на стадии тестирования,но позже ...
Нужна помощь понимающих во взломе компьютеров и удаленом управлении
Взломали компьютер. Давно. Долго находился под наблюдением. Известны саиты которые посещал . Так же инфа с екрана клавиатуры камеры и микрфона и т.д. Переустанавливал винду много раз не помогает - каким то образом вирус быстро восстанавливается на кампе . Кто разбирается в подобном отпишитесь . Желательно не просто способы избавиться но надо еще обнаружить что за прога где она находится как она попадает на комп. Если есть кто разбирается - можно ли отследить это каким то образом . Можно ли обратиться в милицию ? Чтобы они за деньги без заявы все эта нашли ?
Если есть програмисты разбирающиеся кто может это сделать или знакомые напишите
Сколько это будет стоить ?
Нужно узнать все про прогу где и как , как попадает , как работает , как отправляет данные , куда атправляет . И второстепенная задача - вычислить человека которыи этим занимается . Как мне говорили прога может отсылать данные на мыло а там уже через мыло можно вычислить . Для начала нада понять куда она отсылает все данные . Это в проге должно быть вбито
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно подключить на наш проект плагин Code Coverage с Cypress: https://docs.cypress.io/guides/tooling/code-coverage.html#Install-the-plugin. Наш проект на https://quasar.dev/.Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Задача настроить для двух проектов TeamСity > Octopus > IIS. Код будет братся из BitBucket сервера. Настрока будет для 2 проектов. TeamCity: -CI Build -Production ...Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужно проверить приложение (мессенджер) на безопасность. 1. Проверить возможность взлома. 2. Проверить, изучивши исходник.Тестирование ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить данную кр, предлагайте ваши ставки. Все рассмотрю)Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работа заключается в конвертации трафика с помощью специальной программы Специальных знаний не требуется, главное желание заработать. График выбираете Вы сами. ...Тестирование ПО12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
- В наличии программа, к которой нужно подготовить визуальное оформление. - добавить автоматическое обновление с сайта. - компилировать в инсталяцию софт. ПО написано на языке С++Тестирование ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Создать несколько тестовых наборов для интеграционного и модульного тестирования с использованием JUnitТестирование ПО1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Нужно верифицировать wechat аккаунтТестирование ПО6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек, который вникнет в суть интернет проекта, и опишет его языком понятным для программистов в виде Технического задания.Тестирование ПО1 исполнительЗавершен5 лет назад