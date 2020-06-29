Нужна помощь понимающих во взломе компьютеров и удаленом управлении

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование ПО
Закрыт6 заявок869 просмотров

   Взломали компьютер. Давно. Долго находился под наблюдением. Известны саиты которые посещал . Так же инфа с екрана клавиатуры камеры и микрфона и т.д. Переустанавливал винду много раз не помогает - каким то образом вирус быстро восстанавливается на кампе . Кто разбирается в подобном отпишитесь . Желательно не просто способы избавиться но надо еще обнаружить что за прога где она находится как она попадает на комп. Если есть кто разбирается - можно ли отследить это каким то образом . Можно ли обратиться в милицию ? Чтобы они за деньги без заявы все эта нашли ? 

 

 

   Если есть програмисты разбирающиеся кто может это сделать или знакомые напишите

 

 

    Сколько это будет стоить ? 

 

 

   Нужно узнать все про прогу где и как , как попадает , как работает , как отправляет данные , куда атправляет . И второстепенная задача - вычислить человека которыи этим занимается . Как мне говорили прога может отсылать данные на мыло а там уже через мыло можно вычислить . Для начала нада понять куда она отсылает все данные . Это в проге должно быть вбито 

5 лет назад
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