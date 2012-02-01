Протестировать программу

Помочь с программой и найти баги.
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Mi vipuskaem novuyu versiyu i nam nujen chelovek, kotoriy mojet protestirovat.
Programa pomogaet upravliat rashodami po domy i na chastnih yahtah. Sozdana dlia capitanov i domoupravitelei, tak chto nikakih osobennih znaniy po bugalterii ot vas sovsem ne trebuyetsia.
Napishite v zayavke pojaluista:
1. esli vi imeete bolee chem 2 komputera (dlia testirovaniya peredachi dannih ot odnogo polzovatelia drugomy)
mi rassmotrim zayavki esli 2h komputerov net i vozmojno vi budete rabotat s eshe odnim ili 2mia ludmi i testirvat vmeste.
2. Rasskajite est li u vas opit testirovaniya progam, i nemnogo ot tom gde vi rabotali/rabotaete.
3. Pochemy vi schitaete chto mojete horosho testirovat?
4. Skolko budet stoit i kak vi berete oplaty - za chas, za testorovaniye versii ili kak?
Esli mi srabotaemsia, eto budet ne posledniy proekt, nam nujen chelovek/ludi testirovat na postoyannoi osnove
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