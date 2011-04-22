Протестировать сайт

Нужен человек с Ipad для тестирования сайта Нужно по запросу по ICQ или Jabber загружать новую версию страницы, делать скриншот и высылать его на емейл. Всего ожидается примерно 10 скриншотов. Человек должен быть доступен сегодня вечером, а потом ...