Протестировать сайт

Тестирование ПОЗакрыт4 заявки244 просмотра
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Уважаемые фрилансеры.

Ищется профессиональный тестировщик сайтов для тестирования только что законченного проекта.

Протестировать нужно:

- верстку и работоспособность функционала

- продумать возможные дыры на сайте и проверить их наличие

- составить отчет о проделанной работе

Пожалуйста, напишите о Вашем опыте тестирования, о методиках (можно в личку).

А также о приблизительной стоимости тестирования сайта.

Работа напрямую с заказчиком.

13 лет назад
alexdanilov
Александр 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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