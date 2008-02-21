Протестировать Енисейтелеком

Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов с оператора ЕнисейТелеком.

Суть работы состоит в том, чтобы отправить три смс на указанный номер. Предоплата стоимости смс (61 руб.), естественно, гарантируется.

Для быстрой и эффективной работы просьба иметь ISQ.

Необходимые данные, которые нужно предоставить: Во сколько была отправлена смс с телефона, во сколько пришла ответная смс, содержание ответной смс и сколько денег снялось (до копейки).

Оплата за работу - 8$. Подробнее прошу писать в аську.

410 - 245 - четыреста сорок шесть