Нам необходимо проверить работу сервисного номера 1310 с оператора «Мегафон». стоимость его 5$ - это по курсу оператора около 170 рублей. Скажите тестовый номер - предоплату Вам сделаю. Мне необходимо знать время отправки смс, время ...
Протестировать Енисейтелеком
Требуется проведение удаленного тестирования смс-сервисов с оператора ЕнисейТелеком.
Суть работы состоит в том, чтобы отправить три смс на указанный номер. Предоплата стоимости смс (61 руб.), естественно, гарантируется.
Для быстрой и эффективной работы просьба иметь ISQ.
Необходимые данные, которые нужно предоставить: Во сколько была отправлена смс с телефона, во сколько пришла ответная смс, содержание ответной смс и сколько денег снялось (до копейки).
Оплата за работу - 8$. Подробнее прошу писать в аську.
410 - 245 - четыреста сорок шесть
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