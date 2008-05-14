Обычное приложение с табличным представлением данных, формы ввода с контролами, справочники, поиск данных. Данных хранятся в базе данных. Необходимо тщательно протестировать и предоставить список багов.
Удаленное тестирование
Нам необходимо проверить работу сервисного номера 1310 с оператора «Мегафон». стоимость его 5$ - это по курсу оператора около 170 рублей. Скажите тестовый номер - предоплату Вам сделаю. Мне необходимо знать время отправки смс, время прихода обратной смс и сколько у Вас снялось точно, до копеек. Оплата за работу - 50 рублей (за 2 отправленные смс, считаю, вполне нормально). И проще, если эти 50 рублей кинуть Вам потом на любой номер, какой скажете, чтобы не мучаться с платежными системами. Нужно тестировать из: Питера, Кировская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, республика Коми, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тверь, Смоленск, Ярославль, Иваново, Кострома, Нижний Новгород, Владимир, Тула, Калуга, Рязань, Брянск, Орел, Курск, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области, Новосибирская область, Кемеровская область, Томская область, Норильский промышленный район, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Приморский край, Еврейская Автономная область, Сахалинская область, Адыгея, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Подробности в аське 477951008
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