Удаленное тестирование

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Завершен6 заявок364 просмотра

Нам необходимо проверить работу сервисного номера 1310 с оператора «Мегафон». стоимость его 5$ - это по курсу оператора около 170 рублей. Скажите тестовый номер - предоплату Вам сделаю. Мне необходимо знать время отправки смс, время прихода обратной смс и сколько у Вас снялось точно, до копеек. Оплата за работу - 50 рублей (за 2 отправленные смс, считаю, вполне нормально). И проще, если эти 50 рублей кинуть Вам потом на любой номер, какой скажете, чтобы не мучаться с платежными системами. Нужно тестировать из: Питера, Кировская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Пермский край, республика Коми, Удмуртская республика, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Тверь, Смоленск, Ярославль, Иваново, Кострома, Нижний Новгород, Владимир, Тула, Калуга, Рязань, Брянск, Орел, Курск, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская области, Новосибирская область, Кемеровская область, Томская область, Норильский промышленный район, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Приморский край, Еврейская Автономная область, Сахалинская область, Адыгея, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Подробности в аське 477951008

17 лет назад
Avantmob
Павел 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

aquariuss
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Отзывчивый, честный, исполнительный, быстро и качественно выполнил работы. Работали по полной предоплате(не обманул). Все сделал так, что даже придраться не к чему. Сотрудничать с таким человеком одно удовольствие )))
Отличный заказчик! Четкие инструкции, быстрая работа, а главное честная ПРЕДОПЛАТА!!! Приятно было работать! Рекомендую!
Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Отзывчивый, быстрый, исполнительный и самое главное честный )))) Работали по полной предоплате. Не обманул и сделал все быстро и качественно.
Четкое задание, предоплата, быстрый окончательный расчет - отличный заказчик ;) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

aquariuss
Алексей 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Anton_N
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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