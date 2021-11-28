Тестирование библиотеки

Тестирование ПОЗакрыт3 заявки863 просмотра
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Протестировать все функции апи библиотеки как есть (без саппорта)  brodilla .com/ru/heredes/about

От вас описание работы каждого пункта в деталях.

2 года назад
asivenko
Андрей 
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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