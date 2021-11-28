Тестирование библиотеки

Добрый день. Запущено мобильное приложение https://ichazy.com Приложение позволяет пользователям загружать фото и видеоматериалы. Постановка бизнес задачи, нам необходимы внедрения дополнительного функционала системы FOBO ( и ) Необходимо провести полноценное тестирование мобильных приложений (Андроид АйОС) в ...
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Протестировать все функции апи библиотеки как есть (без саппорта) brodilla .com/ru/heredes/about
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