Тестирование приложения на устройстве Android 8.x

Тестирование ПОЗакрыт6 заявок244 просмотра
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Нужен исполнитель с физическим устройством Android 8.x и установленной Android Studio. Задача скачать apk, установить на телефон, запустить, лог ошибки переслать мне. Сейчас приложение "падает" при запуске. Такая процедура повторяется около 3 раз. Приблизительная оценка времени от 30 до 60 минут. Дополнительная задача не обязательна, но в случае обнаружения дополнительных ошибок выплачивается премия. В заявке обязательно опубликуйте фото устройства.

Android
6 лет назад
PATHNK
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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