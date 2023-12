Увидеть ошибку в программе

Есть программа Anuko World Clock с сайта http://www.anuko.com

Некоторые юзеры видят ОШИБКУ GDI+ при выключении системы (Windows XP), когда запущена программа. От вас требуется: во первых ВИДЕТЬ эту ошибку у себя, во-вторых объяснить как НАМ её увидеть. Оплата по факту воспроизведения ошибки по вашей инструкции у нас. Текст ошибки примерно такой:

"GDI+ Window: Explorer.EXE - Application Error" "The instruction at 0x4rec683bd referencing memory at 0x4rec683bd. The memory could not be written."

ВНИМАНИЕ: предпочтение людям, которые УЖЕ видят ошибку.