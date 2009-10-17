Поправить код и немного переделать программу

$10
Тестирование ПОЗакрыт1 заявка204 просмотра
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Всем доброго дня!

В приложении - архив, в архиве - программа.

C++ Builder.

Необходимо удалить все ненужное, подретушировать код и переделать основной метод, который используется в программе (метод описан в Matrixd Felb)

Работы немного, но она достаточно кропотливая. Нужен усидчивый человек в общем... И разбирающийся в C++

Принимаю предложения три дня, приоритет - наименьшему ценнику.

P.S.

Кроме того, в качестве теста на профпригодность (smile) жду в личку описание того, что и как делает эта программа :)

14 лет назад
trender
Ionov Alexey 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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