Аудит сайта

Тестирование сайтовЗакрыт13 заявок253 просмотра
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Предыстория и задачи .Три года назад был сделан новый сайт (судя поколичеству запросов приходящих на E-mail ,предыдущий сайт работал неплохо).Работы было достаточно, поэтому неадминистрированием, не продвижением нового сайта, никто не занимался.Ситуация немного поменялась.Оттуда откуда раньше информация  шла валом, сейчас  полная тишина.На сегодняшний день новый сайт никак неоптимизирован, толком не заполнен, и по нашим ощушениям вообще не работает.Cчитаем, что для начала надо сделатьисправления на сайте, сделать аудит и  потом можно обсуждать дальнейшую

стратегию.Нужен человек, который в этом направлении работает.В перспективе планируется создание ещё пару сайтов.Возможно эти работы достанутся Вам, при долгосрочном сотрудничестве.От вас краткое описание стратегии, срок и конкретний бюджет.От нас своевременная оплата, положительные отзывы,перспектива дальнейшего сотрудничества.

Сайт: loghouses-woodcraft.com

7 лет назад
guest_14969428609233
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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