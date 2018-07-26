Добрый день, Убедительная просьба без опыта и знаний в GUI и usability на заявку не отвлекаться. Требуется провести GUI и Usability тестирование интернет-магазина. - Функциональность - Дизайн ...
Тест программы - Usability
Работа на Подоле !!! Пошаговое тестирование по техническому заданию. Необходимо провести тестирование usability системы, описать что реализовано не удобно, почему не удобно. Тестирование проводится в г. Киеве, на подоле, 5 мин. от метро Тараса Шевченко, оплата за работу на месте, 150 грн.
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