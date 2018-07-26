Тест программы - Usability

Есть три одинаковых сайта для разных регионов, http://eco-service.kz/new/almaty/, http://eco-service.kz/new/astana/, http://eco-service.net.ua/kiev/ я устал их допиливать, мне нужен человек который сможет от начала до конца все проверить перепроверить и доработать лаги и ошибки с верстаком! Это ...