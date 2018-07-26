Тест программы - Usability

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт1 заявка190 просмотров

Работа на Подоле !!! Пошаговое тестирование по техническому заданию. Необходимо провести тестирование usability системы, описать что реализовано не удобно, почему не удобно. Тестирование проводится в г. Киеве, на подоле, 5 мин. от метро Тараса Шевченко, оплата за работу на месте, 150 грн.

7 лет назад
guest_15329477247538
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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