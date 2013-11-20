Доброй ночи уважаемые фрилансеры! Имеем аккаунт на 25 сайтов на ИХЦ ihc.ru Залезла какая то зараза, и шлет спам. Необходимо диагностировать и решить проблему рассылки спама. Так же предложить превентивные меры, ...
Тестер.
Ищем интересного тестера, в нашу интересную и добрую команду.
Растем нужно проверять задачи. Ждем.
Минимальные требования:
понимание юзабельности интерефейсов и написание рекомендаций
работа с багтрекинговыми системами
тестирование черного ящика, позитивное и негативное
опыт в написании и чтении документации по тестированию
коммуникабельность
возможность работать с полной занятостью (минимум 25 часов в неделю)
Заявки фрилансеров
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