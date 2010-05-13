Тестировщик QA в Минске

Ищем тестировщика с опытом работы с веб-приложениями и/или сайтами. Работа удаленная, но время от времени нужно будет встречаться. Поэтому нужен специалист из Минска. На испытательный срок - это полставки с ЗП в 400 долларов, после прохождения испытательного срока - работа на полную ставку и 1000 долларов.

Основная часть работы ведется над одним большим веб-проектом.

Дополнительные обязанности: ведение несложной технической документации.

Опыт в тестировании сайтов и/или веб-приложений обязателен.