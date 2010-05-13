Тестировщик QA в Минске

Вебстудия ищет себе тестировщика сайтов. Суть в том, чтобы не клиент искал баги в нашей работе, а они находились бы до сдачи проекта. Этакий отдел контроля качества. Требования: - опыт работы по тестированию сайтов - Знание основ css, ...
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Ищем тестировщика с опытом работы с веб-приложениями и/или сайтами. Работа удаленная, но время от времени нужно будет встречаться. Поэтому нужен специалист из Минска. На испытательный срок - это полставки с ЗП в 400 долларов, после прохождения испытательного срока - работа на полную ставку и 1000 долларов.
Основная часть работы ведется над одним большим веб-проектом.
Дополнительные обязанности: ведение несложной технической документации.
Опыт в тестировании сайтов и/или веб-приложений обязателен.
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