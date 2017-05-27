Расшифровка радиоэфира

Здравствуйте! Задание предельно простое. У меня имеется около 150 фотографий с текстом, написанным от руки. Это старая курсовая работа одного из студентов психологического факультета.Мне необходимо, что бы вы грамотно и внимательно перенесли текст в цифровой ...