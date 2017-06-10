Расшифровка видеозаписей в текст

ТранскрибацияЗавершен42 заявки477 просмотров
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Здравствуйте!

Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. 

Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее.

Нужно набрать в документ Word.

Пример оформления предоставлю.

Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись.

Способ оплаты - на ЯндексДеньги. 

Записи будут постоянно, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.

Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность.

Пишите, буду рад сотрудничеству!

7 лет назад
MichaelF
Михаил 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
1taly
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$4
1 день
Благодарю Светлану за качественную расшифровку видеозаписи. Запись была непростая, но Светлана с ней справилась прекрасно. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. И всем рекомендую.
Михаил - порядочный и вежливый заказчик. Оплата моментальная. Спасибо за приятное общение. Готова к дальнейшему сотрудничеству. Рекомендую.
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