Расшифровка видеозаписей в текст

Перевести в текст 55-минутную видеозапись мероприятия, где группа людей по очереди отвечает на вопросы ведущего (т.н. фокус-группа) 4 грн/1000 знаков без пробелов (т.е. около 180-220 грн за час расшифрованного материала) говорят по-русски требуется грамотность, желательно иметь опыт подобной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст.
Записи в среднем по 50 минут, качество хорошее.
Нужно набрать в документ Word.
Пример оформления предоставлю.
Оплата фиксированная - 200 рублей за 1 видеозапись.
Способ оплаты - на ЯндексДеньги.
Записи будут постоянно, поэтому предпочтение отдаю тем, кто настроен на долгосрочное сотрудничество.
Требования очень простые: расшифровка дословная, скорость, граммотность, ответственность.
Пишите, буду рад сотрудничеству!
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