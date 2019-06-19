Проектная работа по расшифровке текста с аудио и видео носителей.
Срочная транскрибация
Коллеги, необходимо срочнотранскрибировать аудиозапись лекции в текст.Длина – 2 записи по 45 минут.Качество – хорошо слышно речь.Срок – край вечер 03.07.2019.Оплата за минуту расшифровки – 13 рублей.
Заявки фрилансеров
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