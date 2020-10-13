Транскрибатор

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Проектная работа по расшифровке текста с аудио и видео носителей.

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Vita_S4
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    Здравствуйте, нужно перевести втекст записи звонков с моего телефона. По голосу будет понятно, кто на разговорах я, т.к. голос один и тот же на всех записях, требуется в тексте помечать Я-(моя речь) Собеседник- ...

    Транскрибация117 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Транскрибация интервью

    Необходимо перевести аудио в текст. Длительность беседы обычно 40 -60 мин. Стоимость и примеры работ указывайте в сопроводительном письме отклика.

    Транскрибация94 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Расшифровка звукозаписи

    Здравствуйте уважаемые профессионалы требуется расшифровка аудиозаписи 30 мин. Запись  голоса чёткая, средняя скорость диктовки. приоритет от 3 руб./мин. Порядок взаимодействия : я надиктовал вам текст,  отправляю на почту, далее оплата. Оплата ...

    Транскрибация74 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо транскрибировать аудио в текст

    $30

    Необходимотранскрибировать аудио в текст. Запись конференции, качество хорошее. Два файла, по 2 часа. Необходимо переписывать в текст только речь докладчиков, не всю продолжительность записей речь докладчиков, имеются перерывы, и время смены докладчика.

    Транскрибация57 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевести в текст отснятую лекцию

    $45

    Необходимоперевести в текст лекцию снятую на камеру. Важно выделение абзацев, соблюдение норм русского языка, и расстановка знаков препинания. Лекция длится два с половиной часа. Камера установлена на первых рядах, слышно лектора хорошо. ...

    Транскрибация65 заявок
    Закрыт
    6 лет назад