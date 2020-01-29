Технические и другие переводы с английского на русский

Мой профиль с отзывами https://www.fl.ru/users/Lyagushkina/

Образование:

Высшее техническое образование: квалификация "Исследователь" по специальности "Прикладные математика и физика".

Аспирантура: компьютерное моделирование процесса карбонизации полимера; перевод научных статей по физике и химии с английского, написание статей в научные журналы.

Опыт работы:

Студия стеклянной живописи "Лазерография" – фотограф (фотосъемка 3D-сканером), дизайнер (обработка полученных изображений в специализированных программах), оператор лазера (прожиг обработанных изображений в стекле лазером).

Студия Panosphera – дизайнер (сборка сферических панорам, цветокоррекция, ретушь), ассистент фотографа.

Фотобанк PressFoto – редактор-переводчик (перевод информации с английского языка, подбор ключевых слов).

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