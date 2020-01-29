Lyagushkina

Татьяна Lyagushkina

 
43 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
23 дня назад
Технические и другие переводы с английского на русский

Мой профиль с отзывами https://www.fl.ru/users/Lyagushkina/

Образование:

Высшее техническое образование: квалификация "Исследователь" по специальности "Прикладные математика и физика".

Аспирантура: компьютерное моделирование процесса карбонизации полимера; перевод научных статей по физике и химии с английского, написание статей в научные журналы.

Опыт работы:

Студия стеклянной живописи "Лазерография" – фотограф (фотосъемка 3D-сканером), дизайнер (обработка полученных изображений в специализированных программах), оператор лазера (прожиг обработанных изображений в стекле лазером).

Студия Panosphera – дизайнер (сборка сферических панорам, цветокоррекция, ретушь), ассистент фотографа.

Фотобанк PressFoto – редактор-переводчик (перевод информации с английского языка, подбор ключевых слов).

Сайт "Квартирка" – модератор

Сайт Homeapp (m2ndex) – модератор

Форум по иммиграции – модератор

Группы Вконтакте – администратор

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Отзывы заказчиков

nschweiz
47 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Транскрибация аудио записи 33 мин
Все хорошо сработало. Благодарю!
Быстро договорились и оплатили заказ. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15808007161971
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Расшифровка видео
Всё очень хорошо. Спокойно договорились, обозначили условия, срок. Всё выполнено чётко. Работой довольна.
Быстро договорились, быстро получила оплату. Рекомендую.
Ответный отзыв
guest_15801123395257
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$24
10 баллов
5 лет назад
Перенос товаров из одной группы ВК в другую
Большое спасибо. Всё быстро, четко. Рекомендую
Быстро договорились и оформили безопасную сделку, рекомендую.
Ответный отзыв