Мой профиль с отзывами https://www.fl.ru/users/Lyagushkina/
Образование:
Высшее техническое образование: квалификация "Исследователь" по специальности "Прикладные математика и физика".
Аспирантура: компьютерное моделирование процесса карбонизации полимера; перевод научных статей по физике и химии с английского, написание статей в научные журналы.
Опыт работы:
Студия стеклянной живописи "Лазерография" – фотограф (фотосъемка 3D-сканером), дизайнер (обработка полученных изображений в специализированных программах), оператор лазера (прожиг обработанных изображений в стекле лазером).
Студия Panosphera – дизайнер (сборка сферических панорам, цветокоррекция, ретушь), ассистент фотографа.
Фотобанк PressFoto – редактор-переводчик (перевод информации с английского языка, подбор ключевых слов).
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