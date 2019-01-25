Есть видеозапись вебинара 4 часа вместе с перерывами и прочими разговорами. Нужно сделать два видеоурока, вырезать все ненужное. Срок: до среды 02.12 \спасибо заранее
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Татьяна, добрый день! Мне нужна транскрибация коуч-сессии 37 минут - возьмете? дня два есть на работу. С уважением НатальяТранскрибация1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать три варианта картинки в Сanva для мероприятия в фейсбук Срок выполнения: до 2 ноября ТЗ и описание целевой аудитории есть.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно транскрибировать аудио запись коуч-сессии 33 минуты.Транскрибация1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Нужно создать шаблон красивого чеклиста для женской аудитории с использованием фирменной цветной гаммы в программе Canva - 2 страницы, чтобы я могла сама добавлять текст. Сделать нужно до завтра утра.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Дано: ноутбук Yoga Lenovo 2.13, Windows 10, немецкая (стандарт) и русская клавиатура. Проблема: при использовании приложений - фейсбук, вотсап, скайп и др. - клавиатура зависает и пишет на русском или немецком так как будто бы с ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести с немецкого на русский 768 слов договора. Срок: до понедельника 28.01.2019 Оплата 800 RUB. Перевод возможен только через PayPal или Webmoney Спасибо. НатальяПереводы8 заявокЗакрыт5 лет назад