nschweiz

Швайцер Наталья nschweiz

 
46 летАвстрия/Вена
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
MrSlavik
21 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Обработать видеозапись вебинара, убрать воду
Рекомендую данного заказзчика как очень грамотного, и очень четким т/з!
Работа выполнена качественно и в указанные сроки! Рекомендую
Ответный отзыв
Lyagushkina
Татьяна 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 часа назад
$4
10 баллов
3 года назад
Транскрибация аудио записи 33 мин
Быстро договорились и оплатили заказ. Рекомендую.
Все хорошо сработало. Благодарю!
Ответный отзыв
Gloriya_g
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создать шаблон чеклиста в Canva
Заказчик предоставил качественное тз и быстро вносил правки, было приятно работать, рекомендую.
Все сделано вовремя и хорошего качества, видно, что человек понимает о чем говорит. Спасибо, я довольна проделанной работой!
Ответный отзыв