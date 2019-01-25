Дано: ноутбук Yoga Lenovo 2.13, Windows 10, немецкая (стандарт) и русская клавиатура. Проблема: при использовании приложений - фейсбук, вотсап, скайп и др. - клавиатура зависает и пишет на русском или немецком так как будто бы с ...