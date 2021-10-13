Дизайнер интерфейсов, UI и UX дизайн.
Я UI/UX дизайнер с опытом работы более 1 года.
Я сделаю UI/UX веб-сайта, лендинга и/или страницы "О нас" для вашего бизнеса.
Что вы получите:
✓ Индивидуальный и уникальный веб-сайт.
✓ Своевременная доставка и полная поддержка.
✓ Бесплатные шрифты и иконки.
✓ Справедливая и разумная цена.
Что мне для этого нужно?
✓ Каркас, ручные эскизы или любой образец веб-сайта.
✓Логотип и цветовая гамма.
(Не волнуйтесь, если у вас их нет. Мы можем обсудить детали в начале проекта)
✓ О какой отрасли идет речь в этом дизайне?