Дизайнер интерфейсов, UI и UX дизайн.

Я UI/UX дизайнер с опытом работы более 1 года.

Я сделаю UI/UX веб-сайта, лендинга и/или страницы "О нас" для вашего бизнеса.

Что вы получите:

✓ Индивидуальный и уникальный веб-сайт.

✓ Своевременная доставка и полная поддержка.

✓ Бесплатные шрифты и иконки.

✓ Справедливая и разумная цена.

Что мне для этого нужно?

✓ Каркас, ручные эскизы или любой образец веб-сайта.

✓Логотип и цветовая гамма.

(Не волнуйтесь, если у вас их нет. Мы можем обсудить детали в начале проекта)

✓ О какой отрасли идет речь в этом дизайне?