wab2312

Николай wab2312

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Проекты выставочных стендов, элементов интерьера, корпусной мебели

Более подробно с портфолио можно ознакомиться по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B3WNjn9Dr0RWS01BU3pfUVJmVnc

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$6.3/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$8/час
от $1
нет рейтинга