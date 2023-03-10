Проекты выставочных стендов, элементов интерьера, корпусной мебели
Более подробно с портфолио можно ознакомиться по ссылке https://drive.google.com/open?id=0B3WNjn9Dr0RWS01BU3pfUVJmVnc
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