Транскрибация 20-ти разговоров

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Закрыт51 заявка705 просмотров

Нужно оттранскрибировать 20 телефоннныз разговоров. Как есть, со всеми "эээ", "ммм", итд. С форматированием, в формате прямой речи, с тире. Грамотно, без ошибок. Быстро. Общая длительность всех разговоров примерно 80 минут, скорость речи везде разная.

7 лет назад
zhivot_catering
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

anzhela141
Анжела 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$13
1 день
Утвердили цену и сроки, после чего у исполнителя "полетела операционная система". Дедлайн сгорел.

Заявки фрилансеров

anzhela141
Анжела 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад