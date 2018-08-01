Транскрибация консультации

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен14 заявок274 просмотра

Нужно оттранскрибировать консультацию. С форматированием. Грамотно, без ошибок. Общая длительность консультации 2 часа 11 минут.

7 лет назад
Neko1976
Сергей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
$25
2 дня
Работа выполнена отлично, хорошо отформатирована в ворд. Благодарю Татьяна.
Cвоевременная оплата, всегда на связи. Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
4 часа назад
7 лет назад
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