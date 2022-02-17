Администратор на удаленке

Управление продажамиЗакрыт5 заявок1303 просмотра
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Наше рекламное агентство в связи с открытием нового филиала проводит набор сотрудников на должность «Администратор социальных сетей » Работа удаленная, график гибкий, можно в качестве подработки. Можно без опыта, в ему обучаем.Кто заинтересован пишите нашему менеджеру в Вацап +79062799003

2 года назад
guest_16451171167294
2 года в сервисе
Был
2 года назад