Генерация лидов и поиск клиентов в сфере фотографии

Требуется человек для генерации лидов и поиска клиентов в сфере фотографии. Хотелось бы выслушать ваши предложения. Я сам фотограф. Но не так давно переехал в Минск и сарафанка не работает и заказов мало. Могу выезжать на свадебные фотосессии в Москву, Питер, Львов, Одессу, Киев.

С предложениями раскрутки группы, создания сайта и подобного, проходим мимо, как бы это грубо не звучало!!!

Материальная сторона будет обговариваться индивидуально.