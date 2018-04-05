Холодные звонки

Розничный магазин детской одежды и обуви. Функционал: Мониторинг и анализ текущей ситуации на рынке. Составление прогнозов развития рынка; Составление рекомендаций по повышению продаж и узнаваемости бренда, рекомендации по ценообразованию, координация эффективного создания рекламы и ее использования,рекомендации мерчендайзерам по раскладке товаров, разработка и последующая реализация стратегий продаж. Обязательно ...