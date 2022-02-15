Необходимо провести маркетинговое исследование рынка с указаниями всех источников информации.

Исследование рынка Украины по след. категориям:

-Поставщики систем тестирования внутрибольничных инфекций в Украине (сегментация рынка в процентах и объемах, штуках и т.д, тенденции роста рынка)- Поставщики систем тестирования внутрибольничных инфекций (сегментация рынка в процентах и объемах, штуках и т.д, тенденции роста рынка)- Поставщики систем тестирования респираторных заболеваний (сегментация рынка в процентах и объемах, штуках и т.д, тенденции роста рынка)- Туберкулез и его тестирование. (Сегментация рынка поставщиков, тенденции роста рынка)- Кишечные инфекции и их тестирование. (Сегментация рынка, тенденции роста рынка)- Инфекции, передающиеся половым путем и поставщики систем тестирования. (Сегментация рынка, тренды рынка)- Схема сбыта (куда поставляют поставщики (это ЛПУ, государственные органы и т.д., проценты) т.е. система распределения, ее сегментация.- Путь молекулярного исследования от назначения до выдачи теста.