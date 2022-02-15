Нужен тот, кто сможет привести новых клиентов. рассмотрю варианты сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести маркетинговое исследование рынка с указаниями всех источников информации.
Исследование рынка Украины по след. категориям:
-Поставщики систем тестирования внутрибольничных инфекций в Украине (сегментация рынка в процентах и объемах, штуках и т.д, тенденции роста рынка)- Поставщики систем тестирования внутрибольничных инфекций (сегментация рынка в процентах и объемах, штуках и т.д, тенденции роста рынка)- Поставщики систем тестирования респираторных заболеваний (сегментация рынка в процентах и объемах, штуках и т.д, тенденции роста рынка)- Туберкулез и его тестирование. (Сегментация рынка поставщиков, тенденции роста рынка)- Кишечные инфекции и их тестирование. (Сегментация рынка, тенденции роста рынка)- Инфекции, передающиеся половым путем и поставщики систем тестирования. (Сегментация рынка, тренды рынка)- Схема сбыта (куда поставляют поставщики (это ЛПУ, государственные органы и т.д., проценты) т.е. система распределения, ее сегментация.- Путь молекулярного исследования от назначения до выдачи теста.
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