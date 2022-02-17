Разработать сценарии/скрипты продаж

Необходимо провести маркетинговое исследование рынка с указаниями всех источников информации. Исследование рынка Украины по след. категориям: -Поставщики систем тестирования внутрибольничных инфекций в Украине (сегментация рынка в процентах и объемах, штуках и т.д, тенденции роста рынка)- Поставщики систем тестирования внутрибольничных инфекций (сегментация ...
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Нужно разработать скрипты для сотрудников отдела продаж (квалификатор) и создать банк возражений с ответами
на возможные возражения.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Удаленная работа
Срок – в течение недели
Оплата – сдельно, по факту сдачи-приемки
ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы по продажам подрядов на строительство загородных домов: 1–3 года
-возможность начать работать еще вчера
-опыт удаленной работы и техническая оснащенность
-опыт продаж подрядов на строительство загородных домов обязателен
-ответственность
СПЕЦЗАДАНИЕ:
Если у вас имеется необходимый опыт, пишите в сообщение "хочу подготовиться" с указанием номера телефона - далее собеседование и при
успешном результате – начинаем работать!
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