Разработать сценарии/скрипты продаж

Управление продажамиЗакрыт4 заявки607 просмотров
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

Нужно разработать скрипты для сотрудников отдела продаж (квалификатор) и создать банк возражений с ответами

на возможные возражения.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Удаленная работа

Срок – в течение недели

Оплата – сдельно, по факту сдачи-приемки

ТРЕБОВАНИЯ:

- опыт работы по продажам подрядов на строительство загородных домов: 1–3 года

-возможность начать работать еще вчера

-опыт удаленной работы и техническая оснащенность

-опыт продаж подрядов на строительство загородных домов обязателен

-ответственность

СПЕЦЗАДАНИЕ:

Если у вас имеется необходимый опыт, пишите в сообщение "хочу подготовиться" с указанием номера телефона - далее собеседование и при

успешном результате – начинаем работать!

2 года назад
guest_1645083752721
2 года в сервисе
Был
2 года назад